Curso da PUC-SP quer formar líderes para sustentabilidade; Inscrições abertas

A PUC-SP abre inscrições para o curso de especialização Lideranças Inovadoras para Sustentabilidade. Essa será a primeira turma da formação, que tem apoio do Instituto C&A. As aulas estão prevista para começar no dia 28 de agosto.

O objetivo do curso é difundir as práticas da sustentabilidade, economia criativa e economia solidária. Segundo o instituto, a proposta pedagógica oferecerá ao participante “a possibilidade de vivenciar diversas dinâmicas de aprendizagens, através de saberes distintos e descobertas coletivas, com foco na aprendizagem colaborativa”.

O curso é voltado para para profissionais de diversos setores. Ele foi concebido pela parceria entre pesquisadores do Núcleo de Estudos do Futuro (NEF) e a Cátedra Ignacy Sachs. Foi elaborado com base em estudos em uma experiência com lideranças empresariais realizada em Pernambuco, no programa Lideranças Empresariais para um Nordeste Sustentável (Lidera), informou os organizadores.

O Programa tem duração de 390 horas. Para mais detalhes, acesse o site da PUC-SP aqui.

Investimento: Matrículas até 15 de julho de 2015 – 1ª parcela de R$ 1.450,00 (após o pagamento da taxa da inscrição de R$ 150,00) + 5 parcelas de R$ 1.450,00 (com vencimento no dia 5 dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro). Os valores são referentes ao semestre de ingresso no curso. Nos demais semestres, o parcelamento será em 6 vezes, com possibilidade de reajuste, conforme previsto no contrato de prestação de serviços educacionais.