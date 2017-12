Cursinhos pré-vestibulares promovem concursos de bolsas para 2014

Começa a temporada de concursos para bolsas de estudos em cursinhos de São Paulo. Confira abaixo três provas gratuitas que dão até 100% de desconto em cursos pré-vestibulares extensivos em 2014:

ANGLO

As provas serão realizadas no dia 11 de novembro, em dois períodos: à tarde e à noite. O candidato pode conseguir até 100% de desconto, de acordo com seu desempenho na prova.

As inscrições podem ser feitas pessoalmente ou pelo site do Anglo (www.cursoanglo.com.br), de graça. As aulas estão previstas para começar em março de 2014.

A prova terá duração de 3 horas e será composta por 50 testes das disciplinas do ensino médio, com exceção de Inglês. Ela será aplicada nas unidades João Dias, Sergipe, Tamandaré e Tatuapé.

A data de divulgação dos resultados será anunciada no dia do exame.

Confira abaixo os horários das provas e as respectivas turmas em que o candidato poderá se inscrever:

11/11/13 – 14h30

Extensivo (manhã) – Arquitetura, Exatas, Humanas e Biológicas

Semestral (manhã)

Extensivo (tarde) – Integrado

11/11/2013 – 19h30

Extensivo (noite) – Integrado

Endereço para inscrições feitas pessoalmente:

JOÃO DIAS – Avenida João Dias, 1.645 (Santo Amaro).

SERGIPE – Rua Sergipe, 58 (Higienópolis).

TAMANDARÉ – Rua Tamandaré, 596 (Liberdade).

TATUAPÉ – Rua Antônio Camardo, 120 (Tatuapé).

Mais informações: (11) 3273-6100 ou www.cursoanglo.com.br



ETAPA

As provas serão realizadas nos dias 28, 29 e 30 de novembro e são exclusivas para quem não participou do último concurso, que ocorreu no dia 19 de outubro.

O candidato pode se inscrever de graça pelo site do cursinho: http://www.etapa.com.br/cursinho/

A prova será composta por 60 questões de conhecimentos gerais e terá 3h de duração máxima. As bolsas para as melhores classificações podem chegar à isenção total, de acordo com o desempenho do estudante, e serão válidas para o curso extensivo de 2014.

Provas:

28 de novembro (quinta-feira), às 19h;

29 de novembro (sexta-feira), às 9h ou às 14h30min;

30 de novembro (sábado), às 9h ou às 14h30min

Obs.: o estudante poderá participar somente de uma das provas.

Mais informações: http://www.etapa.com.br/cursinho/



OBJETIVO

As inscrições para o concurso de bolsas são gratuitas e devem ser feitas pela internet, pelo site www.curso-objetivo.br, de 21 de outubro a 8 de novembro.

A prova será composta de 50 testes de múltipla escolha e será realizada no dia 9 de novembro, às 10 horas, na unidade do Curso Objetivo escolhida pelo candidato na inscrição.

Os candidatos conseguirão bolsas de estudo conforme a nota obtida na prova. Os descontos serão válidos somente para o curso extensivo de 2014, na unidade do Objetivo onde o candidato fez a prova.

O resultado do concurso estará disponível na unidade do Objetivo onde o candidato fez a prova em data que será divulgada no dia do exame.

Mais informações:

Telefone 0800 77 00 189

http://www.curso-objetivo.br