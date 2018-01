Cursinhos abrem concurso para bolsas de até 100% em São Paulo

Anglo Vestibulares

O Anglo aplica prova para alunos interessados em bolsas de estudo no meio do ano. Segundo o cursinho, os descontos concedidos no concurso terão como base de cálculo a pontuação dos candidatos na prova. O exame terá 50 questões de múltipla escolha sobre os conteúdos do ensino médio das disciplinas de Português, Matemática, História, Geografia, Física, Química e Biologia e será aplicado à tarde e à noite.

Data da prova: 30 de junho (quinta-feira)

Inscrições: até a data da prova

Curso Poliedro

O Poliedro oferece bolsas de até 100% para os cursos de meio de ano, de acordo com o desempenho do candidato na prova, que será aplicada no dia 2 de julho, nas unidades de São Paulo, Campinas e São José dos Campos. O exame tem 50 questões de múltipla escolha e cobra o conteúdo referente aos três anos do ensino médio.

Data da prova: 2 de julho (sábado)

Inscrições: até a data da prova

Objetivo

No Curso Objetivo, a obtenção de descontos se dá por meio de um concurso de bolsas, para vestibulando que já foram aprovados para as segundas fases da Fuvest, Unicamp, Unesp e Unifesp – levando em consideração a nota de corte de cada instituição e carreira – e para estudantes com bons resultados em olimpíadas científicas. Os descontos podem chegar a 100%. O concurso tem exame com prova de múltipla escolha com 50 questões.

Data da prova: 2 de julho (sábado)

Inscrições: até 24 horas antes da prova

Etapa

O Etapa abre concorrência para bolsas no curso Semi Mais, de agosto a dezembro. Segundo o cursinho, os candidatos podem obter até isenção total de acordo com o desempenho na prova, que será aplicada no dia 21 de julho, com exercícios de conhecimentos gerais. As bolsas são válidas para os períodos da manhã, da tarde e da noite.

Data da prova: 21 de julho (sexta-feira)

Cursinho da Poli

No Cursinho da Poli, será aplicado um simulado para o Enem. Os cinco primeiros colocados no teste ganharão bolsa de estudos integral para as turmas de agosto. O concurso é voltado para o público externo. A prova terá duração de dois dias (nos moldes do Enem), com 180 questões e a Redação. O resultado do concurso será divulgado no dia 26 de julho.

Data da prova: 23 e 24 de julho (sábado e domingo)

Inscrições: até a data da prova ou enquanto houver vagas (são mais de 2 mil vagas)

