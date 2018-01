Cursinhos pedem anulação de questão de biologia do vestibular do Mackenzie

Os cursinhos Anglo e Objetivo pedem a anulação de uma questão de biologia da prova do vestibular do Mackenzie aplicada na tarde deste sábado, 8. Para os professores, a banca cometeu um erro conceitual ao trocar a palavra botulismo por escorbuto em uma das frases do enunciado da questão 43 (caderno A).

“Isso pode causar confusão ao aluno que conhece o assunto”, diz o coordenador de vestibular do Anglo Alberto Francisco do Nascimento.

Confira a questão:

Agora à noite, o Mackenzie corrigiu o gabarito de uma questão de física da prova aplicada de manhã. No caderno A, a resposta do teste 58, agora, é a letra A; no caderno B, a alternativa correta do teste 5 é a letra E.

Os 21.879 candidatos foram divididos em seis grupos. Dois deles fizeram um exame de manhã e os outros quatro responderam a questões diferentes à tarde.

As duas provas tinham 60 questões de múltipla escolha e uma redação – que também tinha temas diferentes.

A universidade oferece 4.150 vagas nos câmpus de Higienópolis, Campinas e Alphaville. A lista de aprovados será divulgada em 3 de janeiro. A segunda chamada sai na semana seguinte, no dia 10.