Cursinhos oferecem bolsa de estudos de até 100%; saiba como concorrer

Atualizado às 14h30

SÃO PAULO – Terminada a temporada de resultados dos vestibulares, os estudantes que ainda não foram aprovados e aqueles vão tentar pela primeira vez precisam se concentrar nos estudos.

Para quem pretende se preparar por meio de um cursinho sem gastar muito, uma opção é tentar bolsas de estudo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em algumas escolas, o benefício pode chegar a 100% e, em geral, está vinculado ao resultado em uma prova. Mas, atenção: o prazo para se inscrever nos testes se encerra já.

Veja a seguir as oportunidades oferecidas:

Etapa

A prova para a unidade de Valinhos do Etapa ocorrerá neste sábado, 18 de fevereiro. Já para as unidades da capital paulista (Ana Rosa, Frei Caneca e São Joaquim), na terça-feira, 21 de fevereiro, em horários diferentes. As bolsas aos candidatos que obtiverem as melhores classificações podem chegar à isenção total.

Data: 18/2 (Valinhos) e 21/2 (Ana Rosa, Frei Caneca e São Joaquim)

Mais informações e inscrições aqui.

Poliedro

A prova para o curso em São Paulo será aplicada neste sábado, 18 de fevereiro. O conteúdo cobrado no teste é referente aos três anos de ensino médio e o exame varia de acordo com a turma de interesse do candidato. As bolsas variam de 0% a 100%.

Data: 18/2

Mais informações e inscrições aqui.

Curso Objetivo

O Objetivo oferece bolsas para o curso extensivo, no período da tarde ou da noite. O teste, com 50 questões de múltipla escolha, será aplicado neste sábado, 18 de fevereiro, às 10 horas. Os candidatos serão contemplados com bolsas de estudo de acordo com a nota obtida na prova.

Data: 18/2

Mais informações e inscrições aqui.

Cursinho da Poli

O Cursinho da Poli oferece bolsas a alunos já matriculados, que vivem em situação de vulnerabilidade social. Os bolsistas são selecionados por meio de uma avaliação socioeconômica e o desconto pode variar de 20% a 60%. As inscrições para bolsas começam na segunda quinzena de março.

Data: A partir de 14/3

Mais informações aqui.

Cursinho CPV

O Cursinho CPV oferece bolsas de até 100% nos cursos extensivos para Medicina, Exatas, Humanas e no Semi Enem e de até 50% nos cursos extensivos para GV Direito ou Economia. O valor da bolsa será de acordo com a nota padronizada do aluno. A prova ocorre neste sábado, 18 de fevereiro.

Data: 18/2

Mais informações e inscrições aqui.