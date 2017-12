Cursinhos oferecem aulas gratuitas de revisão para o Enem

Por Ana Paula Mansur

Depois de um ano inteiro de estudos para uma prova extensa como o Enem, a mesma dúvida paira na cabeça dos alunos: como revisar tantos conteúdos? O Cursinho da Poli e o Henfil oferecem uma saída. Na semana que antecede o exame, que ocorrerá nos dias 8 e 9 de novembro, as duas instituições organizaram aulas de reforço gratuitas para ajudar os estudantes a organizar a revisão nesta resta final antes da prova.

O Cursinho da Poli oferece duas opções. A primeira, que ocorrerá no próximo sábado, 1º, dura apenas um dia e será dedicada exclusivamente para alunos que não frequentaram as aulas do curso. Por isso, essa preparação contará com uma abordagem mais prática, focada na interpretação de textos e na resolução de exercícios.

A outra alternativa se estenderá por toda a semana que antecede o Enem, do dia 3 ao 7 de novembro, e pode ser frequentada tanto por alunos Cursinho da Poli, quanto por estudantes de fora. Os dois programas serão oferecidos nas três unidades do curso em Itaquera, Lopes e Santo Amaro. Para se inscrever, basta acessar o site da instituição, fazer contato por telefone ou ir pessoalmente às secretarias, mas as vagas são limitadas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já o Henfil preparou o intensivo de apenas um dia de duração, que será realizado no próximo domingo, 2, nas unidades da Avenida Paulista e do Tatuapé. O estudante precisará apenas pagar pelo material didático usado na aula, que custa 25 reais. As inscrições podem ser realizadas na secretaria do curso e o número de vagas também é restrito.

Serviço:

Cursinho da Poli

Opção 1: Intensivo de um dia

Data: 01/11

Locais: Unidades Itaquera, Lopes e Santo Amaro

Opção 2: Intensivo de uma semana

Data: 3 a 7/11

Locais: Unidades Itaquera, Lopes e Santo Amaro

Inscrições:

Telefone: (11) 2145 – 7654

Site: www.cursinhodapoli.net.br

Secretarias: Rua sábado D’Angelo, 2078

Avenida Ermano Marchetti, 576

Rua Desembargador Bandeira de Melo, 468

Henfil

Intensivo de um dia

Data: 02/11

Locais: Unidades Paulista e Tatuapé

Inscrições: (11) 3262-4496 / 2097-4096