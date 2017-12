Cursinhos grátis abrem inscrições para 2011

Jovens estudantes de baixa renda têm até o dia 19 de janeiro para se inscrever no processo seletivo do Cursinho da Poli-USP. Os interessados em uma das 100 vagas gratuitas passarão por um processo seletivo de duas fases: uma prova com 50 questões sobre as disciplinas do ensino médio e uma entrevista sócio-econômica.

O cursinho pré-vestibular da Faculdade de Medicina da USP, também gratuito, abrirá inscrições para preencher suas 190 vagas nos dias 11 e 12 de dezembro e 22 e 23 de janeiro. Os alunos interessados tem de prestar uma prova seletiva de conhecimentos gerais.