Cursinhos divulgam resolução de exame objetivo da FGV

Os cursinhos Objetivo e CPV divulgaram suas versões do gabarito do módulo objetivo do vestibular de inverno da Escola de Administração da FGV, cujas provas foram aplicadas na manhã deste domingo.

Entre os 60 testes da prova, os professores só discordam da resposta da pergunta 40, de inglês. Para o Objetivo a alternativa certa é a ‘a’; para o CPV, a ‘e’.

Acesse a correção do Objetivo e do CPV

A FGV oferece 200 vagas para o curso de Administração, em São Paulo. O vestibular começou nesta manhã, com as provas objetivas de matemática; língua portuguesa e literatura; língua inglesa; e Humanas (história, geografia e atualidades) – cada uma com 15 testes.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Começou às 14h e termina às 18h o módulo discursivo. Os alunos fazem prova aberta de matemática aplicada e uma redação.

Segundo o edital do processo seletivo, o gabarito do módulo objetivo e a resolução da prova de matemática aplicada serão divulgados até as 18h da quarta-feira, 6, no site www.fgv.br/processoseletivo. A lista da classificação geral sairá no dia 30 de junho.