Cursinho recebe inscrições para Maratona OAB

A rede de ensino LFG recebe matrículas para o pacote Maratona OAB, que visa a preparar os bacharéis em Direito para o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. As atividades duram uma semana: começam dia 26 de setembro e vão até 1º de outubro.

O pacote Maratona OAB é composto por:

Reta Final OAB – professores especialistas em cada uma das 16 disciplinas revisam todas as matérias contempladas pelo edital e as questões mais recorrentes no Exame;

Mega Resolução de Questões – destinado ao treino de resolução de questões em que os docentes auxiliam o candidato na interpretação e raciocínio lógico;

Simulado 1ª fase – professores preparam um prova nos moldes do Exame para o estudante testar seus conhecimentos;

Dia D – com duração de aproximadamente 12 horas, o encontro, que conta com transmissão para todo o País, reúne os melhores professores para uma aula show, com dicas finais, cercado por momentos de extrema concentração, seguidos de atividades que têm como objetivo acalmar e relaxar o aluno.

Mais informações no portal da LFG (www.lfg.com.br) ou pelo telefone 0800-884-4800.