Cursinho recebe inscrições para intensivo focado no Enem

O Cursinho Popular, de São Paulo, está com inscrições abertas para um intensivo focado nas provas do Enem. Durante as aulas serão abordados temas e exercícios preparatórios para o exame.

O laboratório vai ajudar os estudantes a entender a lógica da avaliação e lidar com o tempo para resolver as questões.

As aulas terão início no dia 12 de julho. As turmas serão divididas por horário (manhã, tarde e noite) e haverá, também, uma turma intensiva aos sábados.

Para se inscrever, o estudante deve comparecer à secretaria do Cursinho Popular (Rua da Consolação, 1.909, região central) portando RG e CPF. A taxa de inscrição é de R$ 90 (turmas com aulas durante a semana) e de R$ 50 (turmas com aulas aos sábados).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os alunos matriculados poderão participar gratuitamente do simulado do Enem do Cursinho Popular, em outubro.

Mais informações pelo telefone (11) 3258-1436.