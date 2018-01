Cursinho promove simulados e palestras para candidatos da Fuvest

Neste domingo, 23, o Cursinho Popular inicia uma série de atividades gratuitas para os vestibulandos da Fuvest. Serão realizados dois simulados e nove palestras sobre as obras literárias exigidas pela fundação, que seleciona alunos para a USP e a Santa Casa de São Paulo.

As atividades serão gratuitas e as inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo telefone (11) 3258-1436. O preenchimento das vagas será feito de acordo com a ordem de inscrições. Ao público externo estão reservadas 15 vagas para cada palestra e 50 para cada simulado. O cursinho fica na Rua da Consolação, 1.909 – próximo à Estação Paulista do Metrô. Mais informações: www.cursinhopopular.org.br.

Confira a agenda das atividades:

23/09 – 8h: Simulado

23/09 – 14h: Til – José de Alencar

30/09 – 14h: Memórias de um sargento de milícias – Manuel Antônio de Almeida

07/10 – 14h: Memórias póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis

21/10 – 14h: O cortiço – Aluísio Azevedo

28/10 – 14h: A cidade e as serras – Eça de Queirós

04/11 – 8h: Simulado

04/11 – 10h: Viagens na minha terra – Almeida Garrett

04/11 – 14h: Vidas secas – Graciliano Ramos

11/11 – 14h: Capitães da areia – Jorge Amado

18/11 – 14h: Sentimento do mundo – Carlos Drummond de Andrade