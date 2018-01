Cursinho promove simulado gratuito do Enem; inscrições terminam nesta 6ª

SÃO PAULO – O Curso Objetivo promove no próximo fim de semana uma prova para simular o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os candidatos interessados têm até esta sexta-feira, 19, para se inscrever gratuitamente pelo site da instituição pré-vestibular.

Segundo o Objetivo, a prova apresenta o mesmo formado do Enem e é composta por uma redação e 180 questões objetivas, dividas em quatro áreas do conhecimento.

No sábado, 20, os estudantes terão cinco horas – das 13 horas às 18 horas – para responder a 45 questões de Ciências Humanas e 45 de Ciências da Natureza. Já no domingo, 21, serão seis horas – das 13 horas às 19 horas – para a redação, 45 testes de Matemática e 45 de Linguagens.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os candidatos sabatistas – isto é, aqueles que, por motivos religiosos, não podem realizar atividades aos sábados antes do pôr do sol – terão horário diferenciado para fazer as provas. Eles deverão fazer o simulado exclusivamente na unidade Paulista do Objetivo e, assim como ocorre no Enem, deverão chegar ao local de prova às 13 horas, onde aguardarão até o início do exame, às 18 horas.

O simulado do Enem ocorre nas unidades do Objetivo no Distrito Federal e em 22 Estados: Alagoas; Amapá; Bahia; Ceará; Goiás; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Maranhão; Minas Gerais; Pará; Paraíba; Paraná; Pernambuco; Piauí; Rio de Janeiro; Rio Grande do Norte; Rio Grande do Sul; Rondônia; Roraima; Santa Catarina; São Paulo (capital, ABC, Alphaville, Guarulhos, interior e litoral do Estado); e Tocantins.

Premiação. O curso pré-vestibular premiará com aparelhos eletrônicos os dez candidatos que apresentarem melhor desempenho no simulado do exame nacional. Veja abaixo os prêmios:

o 1º lugar – iPhone 6S 16GB

o 2º lugar – iPad Air 32GB

o 3º lugar – iPad Mini 16GB

o 4º ao 6º lugar – Tablet Samsung Galaxy 10,1″

o 7º ao 10º lugar – Tablet Samsung Galaxy 8,4″

A premiação não vale para os estudantes que já tiverem cursado o ensino superior e os inscritos na categoria treineiro (alunos do primeiro e do segundo ano do ensino médio).

Para mais informações sobre o simulado do Enem promovido pelo Objetivo, ligue para o número 0800 77 00 189.