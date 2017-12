Cursinho pré-vestibular gratuito abre inscrições na zona sul de SP

Estão abertas as inscrições para o cursinho pré-vestibular gratuito voltado para a comunidade de Vila Guacuri, na zona sul de São Paulo, criado pelo projeto sociocultural Casa de Cultura e Cidadania.

Inicialmente, serão oferecidas 40 vagas e as aulas serão ministradas aos sábados, nos períodos da manhã e da tarde, por equipe de voluntários. As matrículas serão abertas na primeira quinzena do mês de agosto.

O aprendizado será baseado no método Cursinho Popular Mafalda, que já atende jovens na região da Vila Carrão, na zona leste de São Paulo, e em Porto Alegre. Neste ano, como serão apenas cinco meses de aulas, o foco será na preparação para o Enem. A partir de 2014, as aulas serão preparadas para orientar os alunos para os vestibulares Fuvest e Unicamp, entre outras opções de universidades públicas.

As aulas abordarão as disciplinas de ciências humanas (Linguagens, Redação, História, Geografia Social e Atualidades); ciências da natureza (Biologia, Física e Química) e Matemática. Para participar do cursinho, os interessados deverão ter concluído ou estar no último ano do Ensino Médio, cursado integralmente em escolas públicas estaduais, municipais ou federais, ou ainda ser bolsista integral em escolas particulares. Além, de possuir renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa.

Mais informações: Rua Joaquim Forzano, 50 – Vila Guacuri – São Paulo, SP

Telefone: (11) 5674-0920

http://www.casadeculturaecidadania.com.br/