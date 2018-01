Cursinho pré-vestibular da Unifesp abre inscrições para turmas de 2011

O Cursinho Universitário Pré-Vestibular Jeannine Aboulafia, oferecido pela Unifesp, abre inscrições entre 10 e 13 de janeiro para as turmas de 2011. Os interessados deverão fazer uma prova de seleção que será aplicada no dia 16 de janeiro.

Para se inscrever, é necessário comparecer à sede do cursinho (Rua Pedro de Toledo, 840, Vila Clementino) entre as 10h e 20h, levando documento com foto e efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 5. Não serão aceitos alunos que ainda não tiverem completado o 2º ano do ensino médio.

A prova do dia 16 começa às 13h e termina às 17h. Os candidatos deverão responder a 60 questões de múltipla escolha sobre assuntos do ensino médio.

Mais informações neste site.