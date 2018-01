Cursinho popular tem inscrições abertas

O Cursinho 20 de Novembro, especializado na preparação de candidatos para os processos seletivos das Fatecs e das Etecs do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para as turmas de 2011.

As mensalidades custam R$ 190, mas o cursinho tem programa de bolsas e assistência a estudantes de baixa renda.

O 20 de Novembro fica na Avenida Tiradentes, 848, próximo à Estação Tiradentes da Linha 1-Azul do Metrô, em São Paulo.

Mais informações

Telefone: (11) 3105-5539 / (11) 3101-6113

E-mail: contato@vintedenovembro.com.br

Site: www.vintedenovembro.com.br