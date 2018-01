O Cursinho Popular está com inscrições abertas para as turmas do extensivo 2013.Podem participar do processo seletivo estudantes que estão cursando ou que já tenha terminado o ensino médio e que queiram se preparar para os vestibulares das universidades públicas.

Por se tratar de um Cursinho Popular, o valor da mensalidade é menor que os praticado por outros cursinhos e inclui além do material didático (apostilas), participação em aulas extras, plantão de dúvidas e atividades culturais, oficinas de texto e redação, aulas de reforço de inglês e espanhol e realização de simulados dos principais vestibulares de universidades públicas.

Para se inscrever no Cursinho Popular, é necessário comparecer à secretaria com cópias do CPF, RG, comprovante de residência, 2 fotos 3×4 e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 60,00.

O projeto do Cursinho Popular é mantido há 11 anos pela Associação Cultural de Estudantes e Pesquisadores da Universidade de São Paulo e tem por objetivo contribuir com a democratização do ensino público através da entrada de jovens nas universidades estaduais e federais.

Serviço:

Informações sobre matrículas: 3258-1436

Início das aulas: 04 de fevereiro

Total de vagas: 300

Rua da Consolação, 1909 (próximo à estação Paulista do Metrô)

Site: www.cursinhopopular.com.br