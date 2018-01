O Cursinho Popular abre inscrições a partir de amanhã para as turmas do Extensivo 2010. O cursinho é um projeto fundado e mantido pela Associação Cultural de Estudantes e Pesquisadores da Universidade de São Paulo (ACEPUSP).

As vagas para o extensivo 2010 estão distribuídas nas turmas da manhã, tarde, noite e sábado, com número máximo de 50 alunos por classe.

Para se inscrever, é necessário comparecer a secretaria com cópias do CPF, RG, comprovante de residência, 2 fotos 3×4 e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 60,00.

A taxa mensal de contribuição do aluno terá valores parcelados decrescentes, entre R$ 105,00 e R$ 69,00 – que inclui material didático, aulas extras, plantão de dúvidas e atividades culturais. Para quem optar pelo pagamento à vista, o cursinho oferecerá descontos.

Bolsas

Os estudantes que comprovarem não ter condições de arcar com a taxa mensal podem se candidatar ao programa de bolsa de estudos. A condição deve ser manifestada no ato da inscrição e o candidato deve passar por processo seletivo, no dia 30 de janeiro.

Serviço:

Rua da Consolação, 1909 (próximo à estação Consolação do Metrô).

Informações sobre matrículas: 3258-1436.

www.cursinhopopular.com.br

Início das aulas: 6 de fevereiro (turmas de sábado) e 8 de fevereiro (turmas semanais).