Cursinho para vestibulinhos abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o cursinho de preparação para os vestibulinhos das escolas técnicas, o Cursinho do XI, fundado pelo Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (Centro Acadêmico XI de Agosto).

As inscrições vão até dia 10 de fevereiro, dia em que as aulas devem começar no cursinho. A mensalidade custa R$ 110 e a matrícula, R$ 50. É possível concorrer a uma bolsa de estudos de 20% a 80% na mensalidade por meio de uma prova. A avaliação pode ser agendada no site www.cursinhodoxi.com.br.

As aulas do cursinho preparam os jovens para as vagas dos cursos técnicos de ensino médio das Escolas Técnicas Estaduais, do Instituto Federal de São Paulo, do Liceu de Artes e Ofícios e os colégios da rede Sesi.

As aulas se iniciam no dia 10 de fevereiro no período da manhã e da tarde. De segunda a quinta, serão oferecidos conteúdos das áreas de Ciências Exatas, Biológicas e Humanas; às sextas, serão feitas palestras e passeios. Aos sábados ocorrerão atividades opcionais como aula de filosofia, atualidades, história da arte, espanhol, laboratório de redação e palestras.

As inscrições podem ser feitas na secretaria do Cursinho do XI. É preciso levar uma cópia do RG e do CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4. O atendimento ocorre em janeiro de segunda a sexta, das 9h às 21h e sábado, das 9h às 14h.

Serviço:

Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antonio, 277, 5° andar – Bela Vista (próximo à estação Sé do Metrô) – São Paulo/SP

Informações: (11) 3107-6293 / 3101- 4583