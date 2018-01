Cursinho Objetivo aplica simulado gratuito do Enem

O cursinho Objetivo realiza neste fim de semana um simulado gratuito do Enem. Os estudantes interessados em fazer as provas devem se inscrever até sexta-feira, 25, no site www.curso-objetivo.br.

O simulado seguirá o formato do Enem. No sábado, 26, a prova terá 45 questões de Ciências da Natureza e outras 45 de Ciências Humanas. No domingo, 27, caem 45 testes de matemática, mais 45 de Linguagens e Códigos e a redação.

No sábado o exame começa às 14h e termina às 18h30. No domingo, vai de 13h às 18h30.