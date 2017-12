Cursinho gratuito para alunos da rede pública do Vale do Paraíba tem inscrições até dia 15

Alunos do 7º e do 8º ano da rede pública de ensino da região do Vale do Paraíba que queiram entrar no Colégio Eng. Juarez Wanderley, conhecido como Colégio da Embraer, e participar das Olimpíadas Científicas podem se inscrever no processo seletivo do cursinho preparatório Casdinho, formado por alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de setembro, somente no site www.casdvest.org.br/casdinho. No ano passado, a seleção contou com quase 2.500 inscritos. Já para este ano, o número de inscrições previsto é de 3.000.

Os alunos selecionados serão preparados durante os finais de semana para o concurso do Colégio da Embraer e, durante a semana, para Olímpiadas Científicas. As aulas são ministradas por alunos do ITA, que também são responsáveis pela administração do curso.

Os interessados deverão fazer uma prova de português, matemática e ciências naturais e, depois, uma entrevista socioeconômica, ambos classificatórios. O exame está previsto para 6 de outubro e será realizado no campus da universidade Universidade Paulista (Unip) em São José dos Campos. O resultado deve ser divulgado no dia 23 de outubro. Os 450 melhores classificados serão convocados, pelo mesmo site, a realizar a entrevista socioeconômica. A lista final dos selecionados também será divulgada no site, ainda sem data definida.