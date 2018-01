Cursinho FGV inaugura programa destinado a vestibular de Direito

O cursinho pré-vestibular da FGV acaba de lançar uma modalidade preparatória para o Vestibular da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (Direito GV) voltado para alunos de escolas públicas. As inscrições estão abertas até o dia 3 de abril.

O curso é gratuito e oferecerá 30 vagas a candidatos com previsão de conclusão do ensino médio em 2014. O processo seletivo consistirá em uma redação sobre atualidades, uma prova de inglês, uma prova de conhecimentos gerais em história e geografia e uma prova de matemática. A avaliação será no dia 12 de abril, das 9h às 12h, na sede da Direito GV (Rua Rocha, 233, Bela Vista, São Paulo).

O cursinho da FGV foi criado por estudantes do curso de graduação em Administração Pública da própria instituição, apoiados pela direção. Alunos da graduação e do programa de Mestrado da também tomaram a iniciativa de criar um cursinho pré-vestibular voltado a estudantes de baixa renda.

As inscrições do cursinho pré-vestibular da FGV-EAESP podem ser feitas pelo site http://migre.me/i3AdN ou diretamente pelo formulário constante nos links http://migre.me/i3Aen e http://goo.gl/nY9pd8

Outras informações: www.facebook.com/cursinho.fgv