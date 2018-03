Cursinho em São Paulo faz revisão gratuita para a Fuvest

Estudantes que vão prestar a Fuvest no fim deste mês têm mais uma chance de revisar os conteúdos para a prova. O Cursinho da Poli oferece gratuitamente a alunos da instituição e estudantes de fora aulas de revisão para o vestibular da USP.

Quem quiser participar deve se inscrever no site do Cursinho da Poli. Há aulas nos períodos da manhã, tarde e noite, de 16 a 18 de novembro e de 21 a 25 de novembro nas três unidades do cursinho (em Itaquera, na Lapa e em Santo Amaro).

O foco da revisão será a resolução de exercícios de edições anteriores da Fuvest. Saiba mais no site do Cursinho da Poli ou pelo telefone (11) 2145 7654.

A prova. A primeira fase da Fuvest será realizada no dia 27 de novembro, com 90 questões de múltipla escolha. O vestibular, o mais concorrido do País, é a porta de entrada para a USP. 136.736 candidatos concorrerão às vagas na universidade.

Veja os cursos mais concorridos deste ano: