Cursinho Etapa abre inscrições para concurso de bolsas

O Etapa realizará em dezembro o concruso de bolsas para o Extensivo 2011. Os candidatos que se destacarem no exame ganharão planos especiais com descontos parciais ou integrais. A prova constará de 60 questões de conhecimentos gerais do ensino médio com tempo máximo de 3 horas de duração. A inscrição é gratuita e pode ser feita nas unidades do Etapa ou pelo site.

Exame. A prova será dia 18 de dezembro, às 9h. Poderá participar do exame todo aluno que tenha completado o ensino médio até 2010 ou que venha a completá-lo em 2011 e que não tenha realizado outro exame para o Extensivo 2011. Você pode garantir o melhor plano matriculando-se agora, dentro da promoção atual, eainda concorrer à bolsa, ficando no final com a melhor opção.

Endereços:

São Paulo

Rua Frei Caneca, 1084 (Metrô Consolação)

Rua Vergueiro, 1987 (Metrô Ana Rosa)

Av. Liberdade, 1046 (Metrô São Joaquim)

Mais informações no site ou pelo telefone (11)2187-1000.