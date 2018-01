O Cursinho do XI montou aulas específicas com o objetivo de preparar alunos para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O curso será de 9 a 23 de outubro e cada aula terá duração de 5 horas. Os interessados devem se inscrever neste site.

As aulas serão ministradas na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 277, 5º andar (próximo à estação Sé do Metrô).

Mais informações: (11) 3107-6293 / (11) 3101-4583