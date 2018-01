Cursinho do XI realiza simulado gratuito neste sábado

O cursinho do XI, mantido pelo centro acadêmico da Faculdade de Direito da USP, realiza neste sábado, dia 24, um simulado gratuito com o objetivo de treinar estudantes para os vestibulares. A prova, elaborada por professores do Objetivo, terá 90 questões de múltipla escolha.

Os participantes vão receber um boletim com a avaliação de seu desempenho em relação aos demais inscritos. A resolução da prova também estará disponível online, para que o estudante possa conferir o que respondeu errado.

As inscrições podem ser feitas no site do cursinho do XI. A prova está marcada para as 7h30 e terá duração de cinco horas.

Também estão abertas até o dia 30 as inscrições gratuitas para o concurso de bolsas do cursinho, que prepara estudantes para o vestibular. Os alunos podem agendar o dia e o horário para fazer a prova na secretaria ou pelo site.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O exame terá 60 questões de múltipla escolha. Os participantes mais bem classificados recebem bolsas de desconto de 20% a 80%. As aulas começam no dia 3 de maio.

O cursinho do XI fica na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 277, 5º andar, próximo à estação Sé do Metrô. Mais informações pelos telefones (11) 3107-6293 ou (11) 3101- 4583.