Cursinho do XI: prova para bolsas

O Cursinho do XI está com bolsas abertas para a turma do semi-extensivo para o vestibular. As aulas, de segunda-feira a sábado, começam em 2 de agosto.

Os alunos têm plantões de dúvidas, palestras, atividades culturais, aula de linguagem arquitetônica, matemática e redação básica, aulas especiais e simulados. Para fazer a prova, é preciso agendar o horário e o dia no site do cursinho.

Os participantes que tiverem as melhores classificações receberão bolsas de desconto de 20% a 80%.

O Cursinho do XI fica na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 277 – 5º andar (próximo ao metro Sé)

Mais informações: 11 3107-6293 / 3101- 4583