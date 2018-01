Cursinho do XI oferece aulas para concurseiros

O Cursinho do XI, fundado pelo Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da USP, abriu inscrições para estudantes interessados em prestar concurso público. Em parceria com a Associação Pró-Cultura Cidadã, o cursinho oferece aulas de português, matemática, história, noções de direito administrativo e constitucional.

O curso preparatório começa dia 18 de junho e termina no dia 24 de agosto. As aulas são de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Aos sábados, o curso oferece palestras, reforço para quem tem dificuldade em redação, aulas de filosofia, atualidades, história da arte e espanhol. Além disso, os alunos contam com material didático e plantões para esclarecer dúvidas nas tardes de segunda a sábado.

Por ser um projeto sem fins lucrativos, o aluno paga apenas a manutenção do curso (R$ 480, dividido em três vezes). Para se inscrever, os interessados devem apresentar cópias de RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4, mais a taxa de inscrição de R$ 40.

Para mais informações, acesse: http://www.cursinhodoxi.com.br/