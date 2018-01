Cursinho do XI abre inscrições para intensivo pré-vestibular

O cursinho do Centro Acadêmico XI de agosto, da USP, abriu inscrições para o curso intensivo pré-vestibular. As aulas começam no dia 8 de outubro.

De segunda à sexta-feira, as aulas serão de Exatas, Humanas e Biológicas. Aos sábados, os alunos poderão participar das aulas de Atualidades, Filosofia, História da Arte, Espanhol, laboratório de Redação e palestras. Além disso, eles farão simulados para treinar o conhecimento adquirido.

O projeto Cursinho do XI faz parte da Associação Pró – Cultura Cidadã, que tem como objetivo preparar os estudantes que querem ingressar nas principais universidades públicas e particulares do País.

Serviço:

Informações: (11) 3107- 6293 ou 3101- 4583 ou www.cursinhodoxi.com.br

Cursinho do XI: Avenida Brigadeiro Luiz Antonio Nº. 277 – 5º andar – próximo ao metrô Sé.

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 21h e Sábado, das 8h às 16h

Valor: 3 parcelas de R$ 250