Cursinho do XI abre inscrições de curso preparatório para concursos públicos

O Cursinho do XI, fundado pelo centro acadêmico da Faculdade de Direito da USP, está com inscrições abertas para o curso de preparação para concursos públicos. As aulas, todos os sábados, começam no dia 14 de agosto, das 10h às 18h.

Os estudantes contarão com material didático, biblioteca, refeitório e plantões de dúvidas, nas tardes de segunda a sábado.

A grade aulas terá português, matemática, lógica, noções de direito administrativo e constitucional, noções de informática e aulas de atualidades. Além disso, os alunos também podem participar do curso básico de redação, às 8h dos sábados.

A matrícula pode ser feita na secretária do cursinho (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 277, 5º andar, Bela Vista), de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 16h. É necessário apresentar uma cópia do RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4, além de pagar a taxa de inscrição, de R$ 30.

Mais informações

Telefone: (11) 3107-6293 / 3101- 4583

Site: www.cursinhodoxi.com.br