Cursinho de São Paulo promove concurso de bolsas de estudo

No dia 3 de setembro, o Anglo, um cursinho particular da cidade de São Paulo, faz um concurso de bolsas para as turmas de outubro de 2013. Serão distribuídas bolsas de até 100% de desconto, dependendo do desempenho do aluno na prova. As inscrições podem ser feitas até o dia do exame, pessoalmente ou pelo site www.cursoanglo.com.br. A data de divulgação dos resultados será fornecida no dia da prova.

Os estudantes interessados farão uma prova de 50 testes das disciplinas do ensino médio, com exceção de língua inglesa. O exame ocorrerá nas unidades do Anglo em São Paulo e terá duração de 3 horas.

Informações: www.cursoanglo.com.br ou (11) 3273-6100.

Horários das provas:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3/09 (3ª feira) às 14h30

Turmas de Outubro Manhã

Turmas de Outubro Tarde

3/09 (3ª feira) às 19h

Turmas de Outubro Noite