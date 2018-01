Cursinho de alunos do ITA abre seleção para estudantes

As inscrições para o processo seletivo do Curso Alberto Santos Dumont (CASDVest), ministrada por alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), começam hoje e vão até 22 de agosto. Podem participar alunos do 3º ano do ensino médio ou que já concluíram essa etapa de ensino da região do Vale do Paraíba. As inscrições podem ser feitas pelo site: casdvest.org.br.

O CASDVest é voltado para jovens baixa renda. A organização do cursinho espera cerca de 4 mil inscrições. A seleção é composta de exame intelectual e entrevista de renda, ambos classificatórios. A data do exame intelectual está prevista para 7 de setembro e será realizada às 14h no campus da UNIP em São José dos Campos. A lista final dos selecionados para o cursinho será divulgada no site.