Cursinho do DCE da Unifesp abrirá inscrições para pré-vestibulandos em janeiro

O Cursinho Pré-Vestibular Jeannine Aboulafia (Cuja), mantido pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Unifesp, abre vagas para o processo seletivo para o ano de 2010.

O Cuja é voltado aos pré-vestibulandos de baixa renda. As aulas são gratuitas, ministradas voluntariamente por profissionais e graduandos da Unifesp.

Para concorrer a uma das 185 vagas do Cuja, é necessário participar de processo seletivo. As inscrições serão realizadas de 11 a 14 de janeiro, das 10h às 20 horas, na Rua Pedro de Toledo, 840, Vila Mariana, São Paulo. A taxa é de R$ 5 e o candidato deverá ter concluído pelo menos o 2º ano do ensino médio em 2009.

Para os inscritos, será aplicado, no dia 17 de janeiro, um teste de múltipla escola com conteúdo básico do ensino médio. A prova começa às 14 horas e termina às 18h. Se aprovados, os incritos deverão arcar com os custos da taxa de matrícula e material didático. Se necessário, os pré-vestibulandos poderão pedir bolsa de estudo. A análise ficará por conta de assistentes sociais da universidade.

Informações:

Conheça o Cuja acessando o endereço eletrônico www.cuja.unifesp.br. Para tirar dúvidas, é possível contatar o Cuja pelo telefone (11) 5576-4253 ou e-mail cuja_dce@yahoo.com.br.