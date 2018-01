Cursinho da Poli recebe matrículas

O Cursinho da Poli abriu hoje as matrículas para novas turmas preparatórias para o vestibular. As mensalidades custam a partir de R$ 180. Além de aulas regulares com material próprio, o curso tem simulados, cursos extra-curriculares, palestras e atividades culturais.

Os alunos também contam com plantão de dúvidas e de redação e serviço de orientação sobre vestibulares e profissões.

Os estudantes podem optar por cursos com aulas somente aos sábados, com início no dia 7 de maio; ou de segunda a sexta-feira, nos horários matutino e noturno, a partir do dia 9 de maio.

Criado em 1987 por estudantes de Engenharia da Escola Politécnica da USP, o cursinho já atendeu a mais de 100 mil alunos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serviço

Cursinho da Poli (Unidade Lapa)

Segunda a sexta-feira – matutino e noturno

Carga horária – 22 aulas semanais

Valor – 9 parcelas de R$ 236,00 (até 25/4)

Sábado – das 8h às 19h

Carga horária – 13 aulas semanais

Valor – 9 parcelas de R$ 180,00 (até 25/4)