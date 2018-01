Cursinho da Poli recebe inscrições para simulado gratuito da Fuvest

Divulgação

Os estudantes que quiserem fazer um teste gratuito nos moldes da Fuvest podem a partir desta sexta-feira, 17, inscrever-se no simulado do Cursinho da Poli. As inscrições deverão ser feitas pelo site do curso até o próximo dia 22. As provas estão marcadas para o dia 26 de agosto. Alunos e não alunos do cursinho podem participar.

Baixe simulados antigos

SERVIÇO:

Simulado gratuito “Fuvest” do Cursinho da Poli

Data: 26/08

Horário: 14h

Local: unidades Lapa, Zona Leste e Santo Amaro

Telefone para contato: (11) 2145-7654