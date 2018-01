Cursinho da Poli recebe inscrições para simulado do Enem

Os estudantes que quiserem fazer um teste gratuito antes do Enem têm até esta quinta-feira (22) para se inscrever no simulado do Cursinho da Poli, que acontece neste fim de semana (24 e 25), nos períodos da manhã e da tarde.

Serão 180 questões inéditas, além da redação, que testarão os conhecimentos em áreas como Ciências da Natureza, Ciências Humanas, linguagens e matemática. As inscrições são feitas por meio do site www.cursinhodapoli.org.br. As provas do Enem estão marcadas para os dias 22 e 23 de outubro.



SERVIÇO:

Simulado gratuito Enem do Cursinho da Poli

Data: 24 e 25/9

Horários: matutino (8h às 12h, no dia 24/9 e 8h às 13h, no dia 25/9) e vespertino (14h às 18h, no dia 24/9 e 14h às 19h, no dia 25/9).

Inscrições: até 22/9 no site www.cursinhodapoli.org.br

Local: unidades Lapa, Zona Leste e Santo Amaro

Telefone para contato: (11) 2145-7654