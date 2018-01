Cursinho da Poli firma convênio com Etapa

O cursinho Pré-Vestibular da Poli/USP fechou parceria com o Etapa para que seus alunos utilizem o sistema de apostilas e sigam sua programação didática conceituada. Com o acordo, feito na semana passada, mais estudantes de baixa renda terão acesso ao sistema didático do Etapa, considerado um dos melhores cursos preparatórios para o vestibular.

Para o vice-diretor da Escola Politécnica, José Roberto Castilho Piqueira, que participou da reunião que precedeu a assinatura do acordo, esse convênio não é apenas importante para melhorar a qualidade do cursinho da Poli. “Nossa expectativa é que, ao melhorar sua qualidade de ensino, o cursinho também aumente a porcentagem de estudantes da rede pública do ensino médio que ingressam na Poli”, afirmou.

Com sede no campus da USP do Butantã, em São Paulo, o cursinho da Poli foi criado com o objetivo de democratizar a preparação teórica para o acesso às melhores universidades do País. Para tanto, oferece, sem cobrança de matrícula, aulas de português, matemática, física, química, biologia, história, geografia, inglês, filosofia e atualidades. As aulas são ministradas por alunos da própria USP. A cada ano são disponibilizadas 100 vagas para estudantes de baixa renda.