Cursinho da Poli faz encontro sobre trajetórias profissionais

O Cursinho da Poli promove no próximo sábado, dia 29, a Jornada de Trajetórias Profissionais. Em sua 17ª edição, a a jornada será dividida em nove mesas temáticas, que abordarão experiências e formas de construir uma trajetória profissional. A entrada é gratuita.

A JTP oferece gratuitamente aos vestibulandos a possibilidade de conversar pessoalmente com profissionais de diferentes áreas, para conhecer melhor cada profissão e oportunidade de carreira no mercado de trabalho. Entre os temas, os jovens encontrarão “Educação, saúde e segurança” que terá a presença do advogado Ariel de Castro Alves, dos jornalistas Marcelo Godoy e Paulo Saldaña, do Estado, entre outros convidados.

Haverá também mesas sobre o mercado de trabalho artístico, novos campos profissionais e carreiras relacionadas às mídias digitais. A atividade é aberta ao público externo e ocorre das 9h às 17h na unidade Lapa do Cursinho da Poli, zona oeste da capital paulista.

As inscrições e informações detalhadas sobre as mesas, os convidados e as palestras podem ser encontradas no site: www.cursinhodapoli.org.br.