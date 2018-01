Cursinho da Poli consegue 4 mil assinaturas contra fechamento de vagas na USP Leste

O Cursinho da Poli organizou um abaixo-assinado que deve chegar a mais de 4 mil assinaturas contra o fechamento de 330 vagas na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (Each), mais conhecida como USP Leste, que será entregue na reitoria da instituição na próxima semana.

Com aproximadamente 6 mil alunos, cerca de 1500 apenas na unidade em Itaquera (zona leste), o cursinho afirma em comunicado à imprensa ter “uma proposta pedagógica voltada à democratização do ensino superior, principalmente, para os alunos de escolas públicas”.

A proposta da USP Leste, entre outras, seria reduzir pela metade as 60 vagas de Ciências da Atividade Física; de 120 para 80 as de Gestão Ambiental; e cortar uma turma de Licenciatura de Ciências da Natureza, reduzindo as vagas de 120 para 40 ou 50. O pior caso seria o do curso de Obstetrícia, que poderia ser fundido com o curso da Escola de Enfermagem, perdendo todas as 60 vagas atuais.