Cursinho da Poli abre inscrições para turmas de agosto

As inscrições para as turmas de agosto do Cursinho da Poli já estão abertas e podem ser feitas nas três unidades da instituição ou por aqui. O aluno que se interessar pode fazer parte do projeto a partir de R$ 141,00 mensais.

O aluno pode optar pelos cursos matutino, noturno ou até mesmo aos sábados – as aulas da manhã e da noite começam no próximo dia 2 e as turmas do fim de semana começam no dia 7.

O cursinho oferece valores diferenciados para empresas conveniadas. Representantes interessados em conhecer os pacotes especiais podem entrar em contato pelo e-mail convenio@cursinhodapoli.org.br ou pelo telefone (11) 2145-7654.