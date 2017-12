Cursinho da Poli abre inscrições para simulado gratuito do Enem

O Cursinho da Poli abre amanhã as inscrições para um simulado gratuito do Enem. As provas serão aplicadas nos dias 24 e 25 de setembro em dois períodos, manhã e tarde.

O simulado terá 180 questões de múltipla escolha e uma redação. Vai exigir dos candidatos conhecimentos em disciplinas das áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática.

As inscrições devem ser feitas no site www.cursinhodapoli.org.br até o dia 22 de setembro, ou até terminarem as vagas.

Serviço

Simulado gratuito do Enem do Cursinho da Poli

Data: 24 e 25/9

Horários: Matutino (das 8h às 12h, no dia 24/9, e das 8h às 13h, no dia 25/9) e vespertino (das 14h às 18h, no dia 24/9, e 14h às 19h, no dia 25/9)

Local: Unidades Lapa, Zona Leste e Santo Amaro

Mais informações: Telefone (11) 2145-7654