Cursinho da Poli abre inscrições para simulado aberto da Fuvest

O Cursinho da Poli fará no dia 16 de junho, domingo, um simulado gratuito e aberto de preparação para a primeira fase do vestibular da Fuvest. As provas serão aplicadas nas três unidades – Lapa, Zona Leste e Santo Amaro.

Para participar, é necessário se inscrever pelo site www.cursinhodapoli.org.br até o dia 14 ou até o término das vagas. Os portões das unidades vão abrir às 13h15 e fechar pontualmente às 13h45. O início da prova está marcado para as 14h. Não será permitida a entrada após o fechamento do portão.