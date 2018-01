Cursinho da Poli abre inscrições para preparatório do Enem

O Cursinho da Poli terá duas modalidades de cursinho preparatório para o Enem. As aulas serão ministradas nas três unidades do Cursinho da Poli (Lapa, Zona Leste e Santo Amaro). O curso intensivo terá aulas de segunda a sexta-feira e o compacto, aos domingos. As matrículas já estão abertas.

Com foco no desenvolvimento das habilidades e competências exigidas na prova, o curso conta com material didático interdisciplinar, elaborado especialmente para atender às características do exame, e aborda os cinco módulos da grade requisitada: Linguagem, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Redação.

Serviço

Curso compacto Enem

Data: 2 e 9 de outubro

Horário: 9h às 16h, aos domingos

Local: unidades da Lapa, Santo Amaro e Zona Leste do Cursinho da Poli

Valor: R$ 100

Curso intensivo Enem

Data: 3 a 18 de outubro Horário: matutino (8h10 às 12h10), vespertino (14h às 17h10) e noturno (19h40 às 22h50)

Local: unidades da Lapa, Santo Amaro e Zona Leste do Cursinho da Poli

Valor: R$ 150

Inscrições: www.cursinhodapoli.org.br . Mais informações pelo telefone 11 2145-7654. Vagas limitadas.