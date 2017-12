Cursinho da Educafro para o Enem ainda tem vagas

Ainda existem vagas para o cursinho popular da Educafro, que começou dia 4. As aulas são sempre aos sábados, e ocorrem no câmpus Rudge Ramos da Universidade Metodista, em São Bernardo do Campo (Rua Alfeu Tavares, 149).

O cursinho é voltado para pessoas acima de 15 anos, negras, indígenas e brancas, que tenham cursado ensino médio na rede pública, moradores da região do ABCD Paulista e interessados em fazer o Enem ou concursos públicos.

Os futuros alunos devem comparecer às salas 521 e 522, do Edifício Ômicron do câmpus, pouco antes das 9h deste sábado (11), munidos dos documentos originais e uma cópia do RG, CPF, comprovantes de residência e de renda familiar, histórico escolar e uma foto 3×4. Também pagarão a primeira taxa de contribuição mensal, no valor de R$ 20.

Mais informações pelo telefone (11) 4366-5968 ou nos e-mails cidadania@metodista.br e nucleoraizeseducafro@gmail.com.