Cursinho CPV dará bolsas conforme nota em exame

O cursinho CPV realiza no dia 28 de janeiro (sábado) o exame de bolsa 2012. Conforme o desempenho do candidato na prova de 50 questões, ele ganha um desconto: quem acertar todas leva 100%, 48 ou 49 acertos dão 90% de desconto e assim por diante. Mesmo quem acertar menos de 20 questões ainda leva uma bolsa de 30% por fazer o teste.

As inscrições estão abertas até dia 27 e são feitas pelo site do CPV. A prova será das 9h às 12h do sábado, no CPV Pinheiros (R. João Moura, 509). Mais informações pelo (11) 3060 4600.