Cursinho Anglo faz prova para bolsas

O Anglo vestibulares recebe até o dia 7 de junho pedido de bolsa para as turmas de agosto do cursinho. O candidato poderá obter bolsas de até 100% de desconto, dependendo do seu desempenho.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.cursoanglo.com.br. O exame será realizado no dia 8 de junho.

Estudantes que realizarem matrícula até 31 de maio, e conseguirem descontos na prova de bolsa, terão adicional de 10% no benefício.

Informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3273-6100 ou no site do Anglo.