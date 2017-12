Cultura Inglesa lança curso preparatório para Toefl

A Cultura Inglesa lança, em agosto, um curso preparatório para o Toefl (Test of English as a Foreign Language), um dos mais respeitados testes de proficiência linguística do mundo. Aceito por 8.500 universidades, faculdades e empresas em mais de 130 países, o Toefl mede a habilidade do candidato no uso e compreensão da língua inglesa e é um certificado fundamental para quem quer estudar fora do país ou trabalhar no exterior.

Desde março deste ano, a escola também está credenciada para a aplicação do Toefl. As inscrições para o exame devem ser feitas única e exclusivamente pelo site. O curso será inicialmente oferecido em sete unidades: Higienópolis, Pinheiros, Santana, Tatuapé, Vila Mariana, Santo André e Campinas.

O Toefl Prep tem duração de um semestre e acontece de uma a duas vezes por semana (2 aulas com 1h40 de duração ou 1 com 3h20), com professores treinados para trabalhar com os alunos as estratégias para a realização do exame.

“Inicialmente, o aluno é submetido a uma criteriosa avaliação individual para que o professor identifique pontos a serem desenvolvidos no inglês do candidato”, conta Vinícius Nobre, gerente acadêmico da Cultura Inglesa. “São aulas bem práticas, onde focamos, de forma integrada, as habilidades exigidas na prova: leitura, compreensão oral, expressão oral e redação.”

São realizados ainda dois grandes simulados: um no decorrer e outro no final do curso, comentados individualmente pelo professor. “Tudo para o candidato ganhar maior segurança e aumentar, de forma significativa, as suas chances de conquistar uma excelente pontuação”, completa Nobre.

De acordo com a Cultura Inglesa, o material didático do Toefl Prep tem exercícios similares aos aplicados no exame e há feedback individual a cada aula. Além disso, o aluno pode exercitar e aprimorar suas habilidades de compreensão oral e escrita através de atividades específicas no e-Campus, ambiente virtual exclusivo, e tirar dúvidas pelo sistema com um professor.