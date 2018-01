Cultura e arte nos “Encontros de Férias” do Centro Maria Antonia da USP

Por Bruna Tiussu

Enquanto a USP está de férias, o Centro Universitário Maria Antonia continua com suas atividades e ainda oferece uma programação de cursos diferenciada no mês de julho.

Os “Encontros de Férias” são divididos em três módulos independentes que abrangem as áreas de literatura, cinema, filosofia e design. Segundo Rildo Santos, coordenador de cursos do Centro, não há um público-alvo específico, qualquer pessoa pode se inscrever. “Chamamos de cursos livres, pois não há restrições quanto ao público. Nós disponibilizamos algumas referências bibliográficas antes, para as pessoas leigas que se interessam pelos cursos.”

O primeiro módulo é Ver para ler, ministrado pelo professor José Bento Ferreira de 20 a 23 de julho. A partir de uma reflexão sobre conceitos de teoria da arte, Ferreira traçará paralelos entre o cinema e a literatura. Ele utilizará três obras literárias que deram origem a filmes: As aventuras de Barry Lyndon, de William Makepeace Thackeray, que deu origem ao filme Barry Lyndon, de Stanley Kubrick; Crime e Castigo, de Dostoiévski, que originou o Crimes e Pecados, de Woody Allen; e contos de Edgar Allan Poe, que inspiraram O Corvo, de Roger Corman.

De 21 a 23 de julho, o professor da Escola Superior de Desenho Industrial (Esdi) e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) Pedro Luiz Pereira de Souza dará o curso Racionalidade no design: Bauhaus, Ulm e a atualidade. O módulo é uma homenagem ao 90° aniversário da tradicional Bauhaus, escola alemã de arquitetura e design que lançou tendências.

Rildo Santos explica que dependendo da área do curso que pretendem oferecer, o Centro Maria Antonia convida professores de outras universidades para ministrá-los. “Não tem um padrão. Convidamos especialistas de outras instituições quando achamos que a pessoa se encaixa melhor na nossa proposta de curso”, diz.

O último curso será Realidade e verdade: transformações da imagem na filosofia com o professor Franklin Leopoldo e Silva, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP. Ele colocará em discussão o estatuto da imagem e suas diferenças de valorização, desde o racionalismo clássico até a filosofia contemporânea, refletindo sobre sua legitimidade de representação nas obras de Descartes, Kant, Bergson e Baudrillard.

As inscrições para os “Encontros de Férias” já estão abertas e permanecem até acabarem as vagas ou até o primeiro dia de cada curso. São cerca de 70 vagas por módulo e o valor de cada um é R$ 170,00. Estudantes e professores têm 20% de desconto, aposentados e maiores de 60 anos têm 40%.

Inscrições e outras informações pelo telefone (11) 3255-7182, ramal 32 e 33 ou no site do Centro Maria Antonia da USP www.usp.br/mariantonia