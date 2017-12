CTC PUC-Rio abre vagas para pós-graduação

A PUC-Rio, por meio do seu Centro Técnico Científico ­ (CTC), está com vagas abertas para mestrado e doutorado em oito cursos. As vagas são para o 1º semestre de 2011 e em todos os cursos de pós-graduação do CTC os candidatos podem ser beneficiados com bolsas de estudos de órgãos de fomento, que inclui o pagamento das anuidades, ou receber, da própria PUC-Rio, uma bolsa de isenção de pagamento de anuidades.

Veja mais informações na página de cada curso:

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Engenharia de Produção

Engenharia Mecânica

Informática

Engenharia de Materiais e de Processos Químicos e Metalúrgicos

Matemática

Engenharia Urbana e Industrial