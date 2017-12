Cruz Vermelha abre inscrições para curso de Jornalismo em Situações de Conflito Armado

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) vai promover, em parceria com a Associação Brasileira de Jornalismo Invetigativo (Abraji), o curso de 15 horas Jornalismo em Situações de Conflito Armado e Outras Situações de Violência, sobre o trabalho da imprensa e as normas internacionais que se aplicam a estas situações, como aspectos do Direito Internacional Humanitário ou dos Conflitos Armados, além de apresentar a ação humanitária da Cruz Vermelha, desenvolvida em mais 80 países.

As aulas serão ministradas com base no modelo pedagógico desenvolvido pela Oboré Projetos Especiais durante o projeto “Repórter do Futuro”. São 25 vagas destinadas exclusivamente a estudantes de jornalismo que tenham interesse em trabalhar neste segmento. Os candidatos devem preencher uma pré-inscrição em www.obore.com.br para participar da seleção, marcada para 25 de setembro. Entre os palestrantes estão um Coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo, um Ouvidor das Polícias do estado e a repórter especial de O Estado de S. Paulo Patrícia Campos Mello, que foi correspondente em Washington e esteve com as tropas americanas no Afeganistão. Também há uma entrevista coletiva marcada com chefe da delegação do CICV para o Cone Sul, Felipe Donoso, para todos os estudantes inscritos.

Para participar, é preciso confirmar a matrícula com um cheque cruzado para 13 de novembro, no valor de um salário mínimo, que será devolvido àqueles que completarem o curso com 100% de frequência e entregarem uma matéria para cada entrevista no prazo de 72 horas após o encontro e conseguirem publicar, em qualquer veículo que tenha um editor responsável, uma matéria sobre o tema do curso até 11 de novembro. As inscrições vão até dia 20 de setembro.

Serviço

IX Curso de Jornalismo em Situações de Conflito Armado e Outras Situações de Violência

Local: Matilha Cultural – Rua Rego Freitas , 542, Vila Buarque (em 25 de setembro e 13 de novembro)

Centro de Imprensa/Redação-Escola da OBORÉ Projetos Especiais em Comunicações e Artes – Rua Rego Freitas, 454 – 8º andar (16 e 23 de outubro)

Horário: 9 horas / 10 horas (25 de setembro)

Telefone: (11) 3214.3766