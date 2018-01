CPV corrige prova da primeira fase de Economia da FGV

Os professores do cursinho pré-vestibular CPV corrigem as questões da prova de 1.ª fase do vestibular da Escola de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV-EESP). Pela manhã, os candidatos tiveram de resolver 75 questões de múltipla escolha de matemática, biologia, história e geografia. Pela tarde, os estudantes resolveram 60 questões, também de múltipla escolha, de inglês, física, química e língua portuguesa.

De modo geral, a prova foi bem avaliada pelos professores, que a definiram como bem elaborada, de nível de dificuldade médio e cujos assuntos abordados estavam bem distribuídos dentro do programa. Houve, no entanto, algumas questões que permitiam diferentes interpretações e, por conseguinte, apresentavam mais de uma possibilidade como resposta, ou não apresentavam nenhum correta.

A questão 63, por exemplo, que tratava da América Latina, apresentava duas respostas corretas na opinião do professor Adriano Baroni, de Geografia. A questão pedia características semelhantes no desenvolvimento de países do continente e, em uma alternativa citava a urbanização e, em outra, a expansão do poder do Estado nas economias desses países. “Como se sabe, essas duas características são comuns aos países latinoamericanos”, diz.

Já a questão 45, de genética, não traz, de acordo com o professor de Biologia Walter Guilherme Schatzer, uma resposta correta. “Dado o cruzamento de insetos de características fenotípicas e genotípicas distintas, faz-se uma pergunta cuja resposta não está em nenhuma das alternativas”, afirma. Para o professor, a resposta correta seria de 2.400 descendentes para cada uma das categorias propostas.

Por fim, algo que chamou bastante do professor de inglês do CPV, Renato Eizenstein, foi o grau de dificuldade das questões da disciplina – na sua opinião, bastante superior ao de anos anteriores. “Todas as questões exigiram interpretação de texto e, havia ainda um agravante, que era o vocabulário muito específico, com termos econômicos que um aluno médio desconhece”, diz.

São oferecidas 60 vagas para uma turma em turno integral. O gabarito oficial e a lista dos classificados para a segunda fase serão divulgados no dia 10 de dezembro. A segunda etapa ocorrerá no dia 16 de dezembro.

Para acessar à correção do CPV, basta acessar o site do cursinho.